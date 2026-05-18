В Подольске продолжается капитальный ремонт детского сада при школе №12

В подмосковном Подольске на улице Кирова, 53а, продолжается капитальный ремонт детского сада, который находится при средней школе № 12. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 55%.

Работы ведутся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте 50 рабочих. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь дошкольного отделения составляет 1944,4 квадратных метра. Специалисты проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат пол, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.