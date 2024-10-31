Свыше 15 детских площадок обновят в Подольске в 2024 году

Модернизация детских площадок продолжается в городском округе. Всего в список на 2024 год включены 16 объектов.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» работы провели в деревнях Стрелково, Борисовка и Брянцево. На всех площадках уложили безопасное покрытие, установили ограждения, скамейки и урны. Юные жители населенных пунктов смогут теперь с удовольствием играть на новых горках, каруселях и качелях.

Подходит к завершению и модернизация по еще восьми адресам — на Литейной улице у домов № 40а — 46, улице Батырева у дома № 3, улице Кирова, 7, Плещеевской улице, 42/1, улице Долгого, 15, Пионерской улице, 12а, а также в деревнях Лаговское и Алтухово, селе Сынково. Специалисты заканчивают монтировать малые архитектурные формы и наносить цветное покрытие.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что власти уже начали составлять список площадок, где будет проведена модернизация в следующем году.

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