Более 250 автобусов подготовили к зимнему сезону в Подольске

Работники сервисного центра выполнили более десяти подготовительных мероприятий. У автобусов промыли фильтры топливной системы, проверили состояние охлаждающей жидкости и топливных баков, двигатели отопительной системы в кабине водителя и салоне, работу климатической установки.

Специалисты также заменили поврежденные сиденья, обшивку салонов и напольное покрытие, проверили работу всех внутренних механизмов и оборудования, а в случае необходимости отремонтировали кузов и колесные диски. Во всех транспортных средствах помыли двигатели и салоны. В результате были выполнены все запланированные мероприятия по подготовке автобусного парка к зиме.

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