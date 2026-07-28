В Подольске почти готово строительство пристройки к школе №16

В Подольске завершается строительство пристройки на 580 мест к школе № 16. Объект готов на 96%, идут последние приготовления к сдаче нового учебного корпуса.

Основные строительные работы практически завершены. В помещениях почти готова чистовая отделка — специалисты заканчивают укладку линолеума и окраску стен. Также подготовлены основания под спортивные покрытия, продолжается облицовка входных групп и установка малых архитектурных форм на прилегающей территории.

Параллельно идет настройка инженерных систем: электроснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования и слаботочных сетей. Здание постепенно оснащается всем необходимым: в учебных кабинетах устанавливают мебель и интерактивные панели, в спортивном зале уже есть весь инвентарь, а в пищеблоке завершено оборудование. В читальном зале расставляют мебель.

Сейчас на стройплощадке работают 90 человек, задействованы 17 инженерно-технических специалистов и три единицы техники. Новая пристройка позволит увеличить количество учебных мест и создать современные условия для обучения школьников.

Строительство ведется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.