Климовскую библиотеку отремонтируют в Подольске

В здании библиотеки, расположенной в микрорайоне Климовск, начнутся ремонтные работы. Специалисты прочистят канализацию и починят крышу.

Сотрудники библиотеки обратились с просьбой о ремонте кровли и инженерных коммуникаций к заместителю главы Подольска Александру Кондратюку во время выездной встречи администрации с жителями. Чиновник после проверки дал соответствующее поручение профильным службам.

Фонд капитального ремонта и управляющая компания должны завершить ремонт в течение двух недель.

Климовская библиотека регулярно участвует в областных акция и конкурсах. Книжный фонд учреждения составляет более 16 тысяч экземпляров. Учреждение культуры организует разнообразные выставки и мероприятия. Здесь работают клубы юных художников и шахматистов, литературно-музыкальная гостиная «В кругу друзей», экологический клуб «Росток» и другие объединения.

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