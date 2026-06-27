В Подольске отметили День молодежи игрой в салки

В День молодежи в парке Талалихина городского округа Подольск собрались около двадцати участников из Москвы, Краснодара и Подмосковья, чтобы сыграть в салки. Профессиональные салки — это официально признанная спортивная дисциплина с этого года в России, и в Подольске собрались лучшие спортсмены, в том числе чемпионы Москвы и участники соревнований в Европе и Америке.

Игра проходила на специальной площадке, которая, по словам тренера по паркуру Романа Кравченко из Краснодара, является одной из лучших. Она устойчивая и качественно собрана, что позволяет спортсменам использовать любые препятствия без опасения, что они не выдержат.

Соревнования включали три раунда, в каждом из которых было по два-три этапа продолжительностью по 20 секунд. Участники поочередно догоняли друг друга и зарабатывали баллы.

Вице-президент Федерации многоборья ГТО России Павел Филатов отметил, что в День молодежи они хотели подарить праздник Подольску, который так радушно их принял. Он также рассказал, что совместно с Министерством спорта Московской области прорабатывается возможность включения салок в Школьную лигу, но в упрощенном варианте.