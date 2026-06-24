В Подольске открылся чемпионат по городошному спорту с рекордным числом участников

В городском округе Подольск состоялось открытие чемпионата по городошному спорту. В этом году на соревнованиях собралось рекордное количество спортсменов из разных регионов России. Более 120 участников прибыли из Красноярска, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов.

Впервые в обновленном составе выступила сборная Московской области, в которую вошли спортсмены из Подольска, Наро-Фоминска, Балашихи и Химок. Исполнительный директор Федерации городошного спорта России Александр Ватагин отметил, что благодаря администрации Подольского округа и энтузиазму удалось возродить Городошный центр. «Нам очень приятно проводить соревнования на гостеприимной подольской земле», — сказал он.

Многие участники ежегодно встречаются на чемпионате, но есть и те, кто участвует впервые. Например, Светлана Кононина, детский врач из Ярославля, открыла для себя этот вид спорта год назад и уже достигла высоких результатов. «Здесь все друг друга поддерживают, атмосфера дружелюбная, очень все нравится», — поделилась она.

Участник из Санкт-Петербурга Антон Мушкетеров вернулся в городошный спорт спустя несколько лет. В свое время он выступал за юношескую сборную России. «Это спорт для души, здесь отдыхаешь морально. Во время игры переключаешься от забот», — сказал он.

Председатель правления Федерации городошного спорта Московской области «Русская игра» Павел Дмитриев рассказал, что в первый день участники выступают в личном зачете по классическим городкам. В течение десяти дней они будут состязаться как в командном, так и в личном зачете в городки классические и городки европейские.