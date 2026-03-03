В Подольске открыли вторую операционную в офтальмологическом отделении

В новом помещении установили операционный микроскоп премиум-класса и два операционных стола. Уникальное оборудование позволит проводить операции на заднем отрезке глаза при различных патологиях сетчатки, в том числе при ее разрыве и отслойке. Кроме того, здесь будут выполнять хирургическое лечение заболеваний стекловидного тела.

По словам руководителя отделения, доктора медицинских наук, профессора Алексея Егорова, трудоемкие вмешательства требуют сложного оборудования и опыта хирурга. Они занимают много времени, поэтому появление новой операционной поможет разгрузить первую и ускорить для пациентов получение помощи.

Главный врач ПОКБ Вардан Геворкян отметил, что за полтора года работы офтальмологическое отделение показало свою востребованность и эффективность. С момента открытия здесь выполнили более 4 тысяч операций. «Направление крайне нужное, поэтому и появилась необходимость открыть вторую операционную. Она даст нам возможность увеличить поток пациентов», — сказал главный врач ПОКБ.