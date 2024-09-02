Новую школу открыли в ЖК «Каскад Парк» в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске открыли школу на 350 мест в жилом комплексе «Каскад Парк». Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с местным прокурором Иваном Денисовым поздравил учеников и их родителей.

Учиться в новой школе будут дети из жилого комплекса «Каскад Парк» и соседних микрорайонов, деревень Поливаново и Чулпаново. Она вошла в образовательный комплекс «Бородино».

Учиться в школу пришли 40 первоклассников. Для детей оборудованы светлые классы, столовая, спортивный зал и благоустроенный двор.

«Прошли большой путь, чтобы учреждение открыло свои двери. Поддержку в этом оказали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и активные жители округа, которые следили за строительством на всех этапах», — сказал Григорий Артамонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте