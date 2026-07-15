В Подольске наградили врачей в честь Дня акушера-гинеколога

В конференц-зале Подольского родильного дома 15 июля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню акушера-гинеколога и юбилейным датам сотрудников. Многие из них посвятили профессии десятки лет.

На церемонии выступили заместитель главы Городского округа Подольск Евгений Градсков, депутат горсовета Татьяна Ропот и начальник отдела охраны здоровья граждан Светлана Чудакова. Они подчеркнули важность работы акушера-гинеколога, который сопровождает женщину на всем жизненном пути — от молодости до зрелого возраста, помогая сохранить здоровье, выносить и родить ребенка.

На мероприятии вручили награды разного уровня. Благодарностью главы округа отмечены врач Антонина Месяц, заведующая женской консультацией Ирина Мосалова и медицинская сестра перевязочной Наталья Тестина. Совет депутатов удостоил почетной грамотой главного врача родильного дома Александра Скобенникова и врача Римму Вартанян. Медалями награждены специалисты Лариса Царенко и Елена Барабышкина. Благодарственным письмом также отмечены заведующая аптекой Ирина Захарова и водитель Владислав Полянский.

Заведующая женской консультацией Подольской больницы Ирина Мосалова рассказала, что после прохождения интернатуры, ординатуры и аспирантуры она поняла свое истинное призвание. Особенно важным для нее стало помогать парам с бесплодием.

В медицинских учреждениях округа работают 78 акушеров-гинекологов — 49 в Подольском родильном доме и 29 в Подольской областной клинической больнице. Их ежедневный труд остается одной из главных опор подольского здравоохранения.