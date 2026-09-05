В Подольске наградили лауреатов премии имени Шамарова

Лауреатов премии имени педагога Александра Шамарова наградили в Подольске. Почетную награду в городе вручают шестой год подряд школьникам и учителям, которые показывают высокие результаты в учебе и подготовке к олимпиадам.

Одной из лауреатов стала бывшая ученица школы имени Героя России Александра Манетова Софья Коновалова. Она завоевала призовое место на Всероссийской олимпиаде по технологиям. Успех на соревновании помог девушке поступить на бюджетное отделение московского вуза.

«Олимпиада открывает очень много дверей. Даже сейчас в студенческой жизни открыто очень много, всегда хорошо относятся, всегда надо пробовать участвовать во всем, что можно. Если стараться, то обязательно получится», — сказала Коновалова.

Премию также присудили педагогам, которые подготовили победителей и призеров олимпиад. Среди них — учитель математики лицея № 23 Марина Ткаченко. С начала года она подготовила более 25 участников олимпиад, что стало лучшим результатом за 25 лет ее работы в школе.

За этот же период педагог выпустила два класса с высокими результатами ЕГЭ. Средний балл одного класса составил 94, второго — 89. В двух классах 31 выпускник получил медаль особого образца.

Победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады в Подмосковье выплачивают по 100 тысяч рублей, призерам — по 50 тысяч рублей. Такую же выплату получают учителя, подготовившие школьников. В этом году областную единовременную премию получили 40 человек.