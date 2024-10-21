Еще 14 дорог отремонтируют в Подольске в 2024 году

Третью дорогу к участкам многодетных семей построят в Подольске. Текущий ремонт проводится также еще по 14 локациям в городском округе.

На подъездной автомобильной дороге Сергеевка — Леспроект — СНТ «Флора» возводится в рамках капремонта песчаное основание. Новая асфальтированная дорога соединит с основной трассой дома и участки, где проживают многодетные семьи. Жители смогут пользоваться более удобным выездом из частного сектора.

Ранее новые асфальтобетонные дороги к участкам многодетных семей были обустроены в Гривне и Большом Брянцеве. Часть средств на строительство была получена из бюджета Подмосковья.

Ремонт 14 дорог, часть которых жители округа выбрали через портал «Добродел», проходит благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и муниципальным программам.

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