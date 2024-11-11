Выставка картин художников с ОВЗ открылась в Подольске

Экспозиция «Неограниченные» начала работу в Подольском выставочном зале. В нее включили более 100 произведений, созданных людьми с ограниченными физическими возможностями.

Работы, выполненные в технике графики, живописи и декоративно-прикладного искусства, можно увидеть до 17 ноября. Среди них произведения художницы Екатерины Кашниковой, которая после серьезной аварии занимается живописью, несмотря на ограниченность движений, а также картины члена паралимпийской сборной РФ Акжаны Абдикаримовой. Подольская городская организация инвалидов представила на выставке работы 13 местных художников.

На торжественном открытии экспозиции побывали глава областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов и председатель городской организации инвалидов. Татьяна Круглова.

Творчество может стать отличной реабилитацией для людей, которым живется труднее других, и ограниченные физические возможности этому не мешают, отметила Татьяна Круглова.

После закрытия выставка отправится с другие города Московской области, где экспозиция пополнится творениями местных художников.

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