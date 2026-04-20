В Подольске на улице Ватутина возводят новую школу

В городе Подольск на улице Ватутина активно продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 550 учеников. На данный момент подрядчик уже выполнил гидроизоляцию фундамента с утеплением, произвел обратную засыпку пазухов и ведет кладку наружных стен из блоков первого и второго этажа.

На объекте работают 32 человека: трое инженерно-технических сотрудников, восемь рабочих и 21 монолитчик.

Начальник участка Вадим Титов рассказал, что сейчас идет заливка перекрытия второго этажа, ведутся бетонные работы, а также монтаж опалубки и колонн второго и третьего этажей. Готовность объекта оценивается в 7 процентов.

Школу возводят по региональной программе за счет бюджетных средств. В здании площадью около 10 тысяч квадратных метров разместят обычные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортзал, актовый зал, медиатеку и зоны отдыха. Также предусмотрена столовая с пищеблоком полного цикла.

Прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся спортивное ядро и детские игровые площадки.

Ранее на этом месте находилось старое школьное здание, признанное аварийным и снесенное. Ввод нового корпуса в эксплуатацию запланирован на 2028 год.