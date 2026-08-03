В Подольске на треть построили школу на 550 мест

В городском округе Подольск на улице Ватутина, дом №34, продолжается строительство школы на 550 мест. Все этажи уже возведены, сейчас строители занимаются кровлей и кладкой наружных и внутренних стен.

По словам начальника участка Вадима Титова, монолитные работы полностью завершены, здание готово по высоте, а спортзал перекрыт металлоконструкциями. На площадке задействован башенный кран. Ежедневно здесь трудятся 25 рабочих и три инженерно-технических сотрудника.

Строительство ведется в рамках государственной программы капитального ремонта социальной инфраструктуры Московской области и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие школы запланировано на 2028 год.