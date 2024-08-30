Певческое поле в Дубровицах благоустроят в сентябре

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай проверил благоустройство Певческого поля в Дубровицах. Объект приводят в порядок при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Подрядчик обустраивает смотровую площадку, лестничный спуск, ограждение и настил, а также формирует курган. На объекте облагородят тротуары, пирс и видовые зоны, склоны и откосы уже укрепили. Затем рабочие установят опоры освещения и малые архитектурные формы. В сентября высадят кустарники, лиственные деревья и цветы.

Напомним, фестиваль «Славянское подворье» проходил на Певческом поле много лет. В этом году площадку поменяли из-за того, что выросло количество гостей.

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