Выставка сельскохозяйственных животных прошла на фестивале в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста провели выставку сельскохозяйственных животных. Они показали лучшие селекционные породы баранов, овец и коз.

Специалисты рассказали гостям про три редкие породы овец — романовскую, иль-де-франс и дорпер. Они также провели лекцию и познакомили с отечественными видами крупнорогатого скота.

Напомним, уникальная установка «Банк генетического материала домашних и диких видов животных и птицы» работает в Подольске. Ученые хранят и изучают плазму, образцы ткани и ДНК домашних и диких животных. Специалисты разрабатывают научные подходы по рациональному использованию фауны на основы полученных данных.

Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства проводят исследования в области экспериментальной эмбриологии, разведения и селекции. Они также выращивают осетровых благодаря установке замкнутого водоснабжения и изучают газы из организма мелких жвачных животных в процессе метаболизма.

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