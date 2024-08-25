Выставка сельскохозяйственных животных прошла на фестивале в Подольске

Специалисты рассказали гостям про три редкие породы овец — романовскую, иль-де-франс и дорпер. Они также провели лекцию и познакомили с отечественными видами крупнорогатого скота.

Напомним, уникальная установка «Банк генетического материала домашних и диких видов животных и птицы» работает в Подольске. Ученые хранят и изучают плазму, образцы ткани и ДНК домашних и диких животных. Специалисты разрабатывают научные подходы по рациональному использованию фауны на основы полученных данных.

Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства проводят исследования в области экспериментальной эмбриологии, разведения и селекции. Они также выращивают осетровых благодаря установке замкнутого водоснабжения и изучают газы из организма мелких жвачных животных в процессе метаболизма.

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