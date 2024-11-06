Никольский храм построят в Подольске в 2027 году

В течение трех лет в муниципалитете достроят три объекта. В Подольске появятся Никольский храм, детский сад и медицинский комплекс «Клиника памяти».

На территории округа в настоящее время зафиксированы 64 объекта незавершенного и самовольного строительства. С января 2024 года в Подольске демонтировали 12 строений. Девять из них находились в муниципальной собственности и были признаны аварийными — котельная на улице Суворова и многоквартирные дома, жителей которых расселили.

По части объектов в настоящее время проходят разбирательства в суде. Власти городского округа стараются решить проблему со зданиями социальной направленности, имеющими большое значение для жителей.

Глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что девять незавершенных объектов будут достроены. «Среди них медицинское учреждение в деревне Сергеевке, дошкольное на Электромонтажном проезде, Никольский храм в Кузнечиках», — сказал руководитель муниципалитета.

Сейчас в храме идут строительно-монтажные работы, после чего специалисты займутся благоустройством прилегающей территории.

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