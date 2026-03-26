В Подольске до 2026 года возведут новый блок школы №16

На улице Народной в Подольске идет строительство нового учебного блока школы №16, рассчитанного на 580 учеников. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируются из бюджета.

Пристройка будет представлять собой комплекс из трех корпусов разной этажности — от трех до четырех этажей. Площадь существующего здания составляет 3654,3 квадратных метра, а площадь пристройки — 8300 квадратных метров.

Стеклянный переход на уровне второго этажа соединит новый корпус со старым зданием, где будут обучаться младшие классы. В первом блоке расположатся главный вход, библиотека с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовая и пищеблок. Во втором блоке будут учебные кабинеты для средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения. В третьем блоке предусмотрены спортзал, учебные мастерские и классы для занятий кулинарией.

Территория вокруг школы будет благоустроена: появятся игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, теневые навесы и детские тренажеры.