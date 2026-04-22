Новый корпус школы №16 в Подольске достроят к сентябрю

В городе Подольск завершается возведение нового учебного блока школы №16, рассчитанного на 580 мест. Подрядная организация приступила к благоустройству территории вокруг здания.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на объекте задействовано 155 рабочих и 10 единиц техники. Продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж ограждений лестничных маршей, устройство инженерных сетей и электромонтажные работы. На прилегающей территории ведутся работы по устройству проездов и тротуаров, спортивных и детских площадок, установке ограждения и наружного освещения. Строительная готовность объекта оценивается примерно в 90%.

Пристройка представляет собой комплекс из трех корпусов переменной этажности — от трех до четырех этажей. Площадь существующего здания школы составляет 3654,3 кв. м, а пристройки — 8300 кв. м. Стеклянный переход на уровне второго этажа соединит новый корпус с существующим зданием, где планируется обучение начальных классов.

Помимо учебных кабинетов, в новом корпусе будут предусмотрены библиотека с читальным залом и IT-зоной, актовый зал на 350 мест, многофункциональный спортзал и мастерские. На прилегающей территории будут обустроены современные игровые площадки, спортивная зона и поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.