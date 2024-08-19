Более 20 тротуаров благоустроили в Подольске летом

В этом году в Подольске заасфальтируют 24 тротуара. К осени обустроят более километра новых пешеходных коммуникаций.

Недавно еще два тротуара построили в микрорайоне Климовск по региональной программе «Пешком». Также заасфальтировали дорожки от дома № 5/20 на Рощинской улице к автобусной остановке «Детский сад» и от остановки «Станция Гривно» к дому № 49 на Симферопольской улице.

Также новые тротуары обустроили в Подольске, а Октябрьском проспекте и Ленинградском проезде, на проспекте Юных Ленинцев, на улицах Быковской, Первомайской, Подольских курсантов и Кирова.

Благодаря этой работе путь к важным социальным объектам и автобусным остановкам для жителей станет комфортнее и безопаснее.

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