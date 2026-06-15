В Подольске активно идет капитальный ремонт школы №22

Капитальный ремонт школы № 22 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске набрал обороты. По сообщению руководителя проекта Артема Гаськова, общая готовность объекта достигла 65 %.

Полностью завершено утепление фасада. Осталось дождаться поставки фасадных кассет, которые должны поступить на этой неделе. Внутренние отделочные работы почти выполнены: штукатурка и шпаклевка готовы полностью, укладка керамической плитки близится к концу. Скоро подрядчик приступит к укладке линолеума и поклейке обоев. Параллельно ведутся работы по обустройству входных групп.

На пришкольной территории началось благоустройство. Проложены траншеи для кабеля наружного освещения, в ближайшее время начнется его укладка. Инженерные коммуникации и электропроводка в основной своей части разведены. Установлены электрические щиты, скоро ожидается монтаж светильников. Слаботочные сети готовы — подключение оборудования запланировано на финальной стадии строительства.

На объекте ежедневно трудятся 54 человека, два инженерно-технических специалиста и две единицы техники.

Капитальный ремонт ведется по государственной программе обновления социальной инфраструктуры региона и национальному проекту «Молодежь и дети». Обновленную школу планируется открыть к сентябрю 2026 года.