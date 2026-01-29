В подмосковных Луховицах капитально отремонтируют школу №9

В учебном переулке подмосковных Луховиц стартовали работы по капитальному ремонту здания «Средней общеобразовательной школы №9». Подрядчик уже приступил к демонтажу, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая является частью нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы было построено в 1994 году. В ходе капитального ремонта будут обновлены все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы. Заменят двери, окна и инженерные коммуникации. Фасад утеплят, а кровлю — заменят. В спортзале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Столовая также подвергнется обновлениям — школу ждет поставка нового оборудования для пищеблока. Для безопасности школьников модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, планируется закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.