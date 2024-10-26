В подмосковных деревнях Агафоново и Холопово установили детские площадки

Детские площадки появились в подмосковных деревнях Агафоново и Холопово. Жители уже оценили современное оборудование на них и безопасное покрытие.

Открыли площадки на торжественных мероприятиях. На них есть все необходимое для активного и безопасного отдыха детей.

Здесь установили качели, качалки-балансир, игровой и гимнастический комплексы. Еще одну подобную площадку откроют в поселке Быково сегодня, 26 октября.

Отметим, что ранее из-за плохих погодных условий перенесли открытие детских игровых площадок в деревнях Борисовка, Стрелково и Малое Брянцево.

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