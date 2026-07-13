Детский сад при школе №15 в Жуковском капитально отремонтируют в этом году

На улице Гагарина, 44, в городе Жуковский идет капитальный ремонт дошкольного отделения школы №15. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта составляет уже 75%.

Ремонт финансируется из регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

На данный момент на объекте трудятся 45 человек и задействовано 5 единиц техники. Строители ведут фасадные работы, отделку, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 1761,3 квадратных метров планируется обновить фасад и кровлю, инженерные сети. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех внутренних помещениях, обновят входную группу и модернизируют пищеблок.

Завершить все работы по капитальному ремонту дошкольного отделения школы №15 в Жуковском планируют в 2026 году.