В подмосковном Жуковском капитально ремонтируют дошкольное отделение школы № 15

В городе Жуковский Московской области на улице Гагарина, 44, продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения школы №15. По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 52%.

Ремонт проводится за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам национального проекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте работают 40 человек, 1 единица техники», — сообщила пресс-служба ведомства. Строители завершили демонтажные работы и сейчас занимаются общестроительными и отделочными работами. Они осуществляют ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций.

В здании площадью 1761,3 квадратных метра планируется обновить фасад и кровлю, инженерные сети. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы пройдут во всех внутренних помещениях, включая входную группу и пищеблок. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы по данному объекту планируется в 2026 году.