В подмосковном торговом центре прошел семейный шахматный турнир

В торговом центре «МЕГА Химки» 31 мая состоялся семейный шахматный турнир «МЕГА Семья» в рамках проекта «МЕГА Кубок». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводились по швейцарской системе в семь туров. За победу боролись 35 семейных команд: в них принимали участие ребенок и взрослый — представители разных поколений.

Турнир был приурочен ко Дню защиты детей и нацелен на популяризацию активного семейного досуга, интеллектуальных видов спорта и здорового образа жизни. Организаторами выступили «МЕГА», Федерация шахмат Московской области и Шахматный клуб Сергея Карякина.

Первое место заняла семья Дроновых, второе — семья Сергеевых, третье — семья Дерябиных. Дополнительные награды получили: в номинации «Крепкий орешек» — семья Фридэ, в номинации «Самая дружная семья» — семья Данильянц, в номинации «Гармония поколений» — семья Амировых.

Соревнования проведены в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».