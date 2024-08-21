Урок экологического просвещения провели в детском саду № 22 в Щелкове. Представители регионального оператора в Ногинском кластере рассказали о важности раздельного сбора отходов.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, проект направлен на повышение экологической грамотности детей. Для них провели мастер-класс по раздельному сбору по системе «Два бака», которая работает на территории Подмосковья. Участники встречи узнали о том, как поступать с упаковкой от продуктов, бытовой техникой и остатками органических отходов.

Кроме того, эксперты рассказали об утилизации опасного мусора: ртутных ламп, батареек и градусников.

«Ртутные лампы, батарейки и градусники, теперь не вызовут никаких затруднений у ребят при утилизации, ведь они точно знают, что для них на площадке „Мегабак“ установлены специальные контейнеры оранжевого цвета», — отметили в министерстве.

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