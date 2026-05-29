В подмосковном Сафари-парке появились новые обитатели

В подмосковном Сафари-парке произошло пополнение. Здесь поселилась юная верблюдица по имени Мая, которой всего год. Животное уже прошло адаптацию и успело стать одной из любимиц посетителей.

Кроме того, в парке появился орлан-белохвост — редкая хищная птица, поступившая с Камчатки. У орлана ампутировано крыло, поэтому он никогда не сможет летать и останется в парке на постоянное содержание.

Парк водно-болотных птиц также пополнился новыми видами, в том числе краснокнижными. Теперь здесь живут японские и даурские журавли, четыре розовых пеликана, индейки, фазаны и белые аисты. Пара даурских журавлей уже высиживает яйца.

Директор парка Дмитрий Мезенцев рассказал, что Сафари-парк продолжает активно развиваться. Сейчас строится парк волков, где поселятся четыре серых волка, четыре канадских и четыре полярных — все вместе, одной стаей. Животные начнут поступать в ближайшее время.

Далее появится парк лис. Там будут жить лисята: рыжие, чернобурые, а также песцы, енотовидные собаки и еноты.

Сафари-парк расположен на 128-м километре Минского шоссе вблизи деревни Клемятино под Можайском. Увидеть и сфотографировать животных и птиц можно ежедневно с 10:00 до 17:00, по выходным — до 18:30. Возрастное ограничение: 0+.