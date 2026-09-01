В подмосковном Реутове достроили два корпуса первой очереди ЖК «ЭВО»

Строительство двух корпусов первой очереди ЖК «ЭВО» в подмосковном Реутове завершилось. Тут разместились 576 квартир общей площадью более 27 тысяч квадратных метров.

Выдачу ключей жильцам превратили в настоящий праздник.

«Мы развиваем добрососедство во всех наших ЖК. И нам особенно хотелось, чтобы день выдачи ключей был организован неформально», — прокомментировала вице-президент по маркетингу и стратегии продаж DOGMA Жанна Белянкина.

По словам вице-президента по девелопменту компании Андрея Ермишкина, возведение корпусов первой очереди продолжается. Так, третий и пятый корпуса — «в высокой степени строительства».

«На четвертом корпусе монолитные работы завершат уже через пару недель. Продолжаются и устройство фасада, монтаж внутренних инженерных систем, отделка мест общего пользования. Инженерные коммуникации, которые необходимы для эксплуатации жилых домов, уже построены и введены», — подчеркнул Ермишкин.

В проекте — студии, квартиры с просторными кухнями-гостиными, гардеробными и собственными террасами. Будут и двухуровневые варианты.

«Во второй очереди, где мы сейчас продаем квартиры, очень большая палитра планировок. У нас есть уникальные форматы, например, квартиры с террасами, что бывает очень редко в жилых комплексах комфорт-класса. На старте в ЖК обычно покупают студии и однокомнатные квартиры, а уже к середине стройки и к завершению приобретают большие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры», — поделилась Белянкина.

Рядом с домами возводят детский сад на 180 мест и школу на 750 учеников. Также предусмотрены подземный и многоуровневый паркинги, общественные пространства и места для отдыха.

«Комплексный подход к развитию данной территории — это основной фундаментальный принцип работы компании DOGMA. Вы сами можете видеть, какое у нас благоустройство, какие прогулочные и спортивные площадки», — отметил Ермишкин.

ЖК рассчитан на три этапа строительства. В итоге совсем скоро здесь возведут десять многоквартирных домов, школы, детские сады и поликлиники.