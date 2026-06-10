Корпус Софринского образовательного комплекса капитально отремонтируют к сентябрю

Ремонт проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте работают более 85 человек и три единицы техники. Рабочие ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации. Также начались работы по благоустройству территории вокруг школы.

В здании образовательного учреждения 1970 года постройки площадью более четырех тысяч квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей. Помимо этого, в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.