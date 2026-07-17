В подмосковном политехническом колледже продолжается приемная кампания

В политехническом колледже Московской области активно идет приемная кампания. На текущий момент в приемную комиссию подано более трех тысяч заявлений от абитуриентов. Это данные пресс-службы Министерства образования региона.

Среди поступающих наиболее востребованы специальности в сферах логистики, информационных технологий, юриспруденции и услуг. В числе популярных направлений: «Операционная деятельность в логистике», «Разработка и управление программным обеспечением», «Сетевое и системное администрирование», «Аддитивные технологии», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», а также «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Абитуриенты могут подать заявление через портал госуслуг или лично в структурных подразделениях колледжа.

Адреса структурных подразделений:

* Дмитров: ул. Космонавтов, д. 33; мкр-н ДЗФС, д. 23. Телефон: +7 (963) 785-09-22. Электронная почта: mo_politeh_priem@mosreg.ru. * Лыткарино: ул. Спортивная, стр. 24; ул. Ухтомского, стр. 1. Телефоны: +7 (495) 555-15-55, +7 (996) 647-35-88. Электронная почта: lytkarino.priemka@yandex.ru. * Дубна: ул. Энтузиастов, д. 21. Телефон: +7 (903) 660-35-30. Электронная почта: priem@politehdubna@ya.ru.

С подробными условиями приема можно ознакомиться на сайте учебного заведения https://politeh-mo.ru/abitur/.