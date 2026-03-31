В подмосковном Подольске завершается строительство школы на 1100 мест

В городском округе Подольск, на улице Садовой, близятся к завершению работы на уровне ниже нуля в строящейся школе, рассчитанной на 1100 мест. Подрядчик приступил к прокладке наружных инженерных сетей, после чего планируется возведение первого этажа и разводка инженерных систем в подвале.

На стройке задействовано более ста человек, работают два башенных крана, экскаваторы и другая техника. Ученики соседней школы на улице Садовой смогут наблюдать за всеми этапами строительства из своих окон, ведь новое здание возводится в непосредственной близости.

Современное здание будет иметь переменную этажность — два и три этажа. Ученики получат просторные классы, большой актовый зал, библиотеку с IT-зоной и два спортивных зала. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, беговые дорожки, а также будут высажены растения.

Школа строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие образовательного учреждения запланировано на 2027 год.