В подмосковном онкодиспансере рассказали о профилактике рака языка

Фото: Московский областной онкологический диспансер

Рак языка — редкое, но серьезное заболевание, требующее особого внимания пациентов и врачей. В подмосковном онкодиспансере поделились методами профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований во рту.

Заведующая отделением опухолей головы и шеи № 8 Наталья Мищенко рассказала, что больше всего заболеть раком языка рискуют курильщики и любители алкоголя — у них вероятность возрастает в несколько раз.

Особенно внимательно к своему здоровью стоит относиться людям с генетической предрасположенностью. Имеют значение и хронические травмы слизистой языка из-за зубных протезов или острых краев зубов.

«Регулярные визиты к стоматологу помогут вовремя обнаружить изменения на слизистой оболочке ротовой полости. Проходить осмотр рекомендуется не реже двух раз в год, чтобы своевременно выявить любые подозрительные изменения», — указывает Мищенко.

Для профилактики нужно проводить ежедневную гигиену полости рта. Помимо зубной щетки, важно использовать нити и ополаскиватели. Они позволяют предотвратить инфекции и воспаления, которые могут стать триггером для развития рака.

Врачи призывают в случае непроходящих язв на языке, боли при глотании или изменении голоса обращаться за медицинской помощью. Чем раньше заболевание обнаружится, тем выше шансы на его успешное лечение.

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