В подмосковном Ногинске распахнула двери обновленная Академия творчества

В городе Ногинск Богородского округа на улице 3-го Интернационала, 117в, после реконструкции открылась обновленная Академия творчества. Для многих жителей это место давно стало родным — сначала как Дворец пионеров, а затем как Центр детского и юношеского творчества. Сегодня учреждение вступило в новую эру, сменив имя и получив второе рождение благодаря масштабной реконструкции.

В ходе капитального ремонта были обновлены инженерные коммуникации, внутренняя отделка, кровля и фасад. Внутреннее пространство преобразилось: здесь оборудовали современные актовый и спортивный залы, появился скалодром и тир. Установлена новая мебель и специализированное оборудование для занятий.

Обновленная инфраструктура позволила расширить образовательную программу. Сейчас в Академии творчества обучается более двух тысяч детей, которым доступны 66 направлений дополнительного образования.

Работы были проведены по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».