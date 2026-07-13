В подмосковном Монине продолжается строительство нового бассейна

В поселке Монино городского округа Щелково на улице Авиационной идет строительство нового спортивного объекта. Он появится на месте старого бассейна, известного далеко за пределами округа.

В пятидесятые годы прошлого века здесь тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие будущие герои космоса. Со временем старое здание пришло в негодность, и было принято решение о строительстве нового.

Сейчас рабочие уже сделали основание чаши бассейна площадью 400 квадратных метров. Она будет рассчитана на шесть дорожек. Также в новом физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют зал «сухого плавания» для силовой подготовки и все необходимые помещения для спортсменов и тренеров.

На строительной площадке трудятся около 35 человек. Они прокладывают коммуникации, монтируют наружное освещение, занимаются отделочными работами и делают отмостку. Общая готовность объекта составляет примерно 60%.

Полностью завершить строительство и открыть его для посещения планируется в конце августа этого года.