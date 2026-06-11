Лесной пожар потушили в Павловском Посаде 10 июня

10 июня в Московской области на территории лесного фонда был обнаружен пожар. В четырех километрах от деревни Дальнее городского округа Павловский Посад местные жители заметили очаг возгорания и сообщили о нем по телефону 112.

Информация была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожар ликвидировали десять человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники за более чем три часа.

Причины пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей, лишение свободы на срок до 10 лет.