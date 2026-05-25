В подмосковном колледже скоро выпуск медицинских специалистов

Среди выпускников — студентка третьего курса Ксения Корочкина. Она пришла в профессию осознанно: с детства лечила игрушки, а примером стала крестная, которая работает медсестрой. Колледж стал для Ксении родным, и расставаться грустно. После выпуска она планирует поступать в Рязанский медицинский университет на педиатра, а в перспективе стать неонатологом — врачом для новорожденных. Больше всего в своей будущей профессии она ценит возможность помогать людям и видеть их благодарность.

Также заканчивает третий курс Егор Нагорнов. Он выбрал медицину, потому что не представляет себя в офисе за бумагами. Ему нужна работа с людьми, движение, даже адреналин. Свою будущую профессию он уже нашел — заключил целевой договор со станцией скорой медицинской помощи. На практике ездил в бригадах, выполнял манипуляции под присмотром фельдшеров. Один случай запомнился на всю жизнь: в машине скорой принимали роды. Родилась девочка.

Оба выпускника благодарят преподавателей за поддержку и знания. Колледж, говорят, стал для них вторым домом. Тем, кто только собирается поступать, советуют хорошо подумать: медицина — серьезный шаг, работа с людьми требует полной отдачи. Но если горишь этим делом — здесь всегда рады.

Для тех, кто еще выбирает свой путь, 28 мая в 16:00 и 6 июня в 10:00 в колледже пройдут дни открытых дверей. Будущих абитуриентов и их родителей познакомят с правилами приема, специальностями и условиями обучения. Приемная кампания стартует в июне. Колледж ждет новых студентов, готовых посвятить себя самому важному делу — спасению жизни.