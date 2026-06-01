В подмосковном колледже «Энергия» провели уроки культуры безопасности

С 28 мая по 1 июня в колледже «Энергия», который имеет подразделения в Реутове, Балашихе и Богородском округе, для студентов первых и вторых курсов прошли тематические уроки по культуре безопасности. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Серия мероприятий началась с выступлений руководителей структурных подразделений. Социальный педагог Елена Артемова представила презентацию о правилах поведения на природе, у воды и в местах массового скопления людей. Преподаватель ОБЖ Александр Андропов провел со студентами практические занятия по алгоритмам действий в чрезвычайных ситуациях и личной безопасности.

На уроках обсуждались важные аспекты безопасного отдыха в летний период. Обучающиеся ознакомились с правилами поведения в природной среде, включая водные объекты, и узнали, как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудники Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха показали видеоролик и дали полезные советы о том, как вести себя на воде и в лесу, как защититься от клещей и оказывать помощь людям в экстренных ситуациях. Специалист напомнил о необходимости знать телефон экстренной службы 112.