В Подмосковном колледже «Энергия» прошли дополнительные вступительные испытания

С 10 по 14 августа в Реутове, Балашихе и Богородском округе состоялись дополнительные вступительные испытания для абитуриентов колледжа «Энергия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В Реутове на базе Центра оборонно-промышленной подготовки абитуриенты сдавали экзамен по специальности «Технология индустрии красоты». Задание было связано с графическим изображением композиции из трех геометрических фигур: куба, шара и цилиндра.

Цель испытания — оценить не только технические навыки академического рисунка, но и креативное мышление, художественный вкус и способность абитуриента мыслить категориями гармонии и баланса.

Преподаватель специальностей направления «Технологии индустрии красоты» Мария Кравченко отметила высокий уровень художественной подготовки абитуриентов.

Результаты выполнения заданий можно узнать в приемной комиссии или на официальном сайте колледжа.

Напомним, что 15 августа завершился прием документов на направления подготовки, которые не требуют вступительных испытаний. Списки зачисленных студентов уже опубликованы на официальном сайте колледжа и в его социальных сетях. Для получения информации о результатах вступительных испытаний можно обратиться в приемную комиссию по телефону +79362874662 (будни, с 8:30 до 17:00) или в структурные подразделения колледжа.