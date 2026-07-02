В подмосковном хозяйстве «М2» производят органическую продукцию без вредных добавок

В деревне Шульгино на мясокомбинате полного цикла органического хозяйства «М2» не используют усилители роста для птицы и скота, а также пестициды и гербициды.

На предприятии забоем крупного и мелкого рогатого скота и птицы занимаются в убойном цехе. Птица достигает возраста 80 дней, а быков забивают в возрасте двух-трех лет, что обеспечивает более качественное созревание мяса.

После нутровки и охлаждения мясо поступает в цех обвалки, где его отделяют от костей. Часть сырья идет на полуфабрикаты, часть — на приготовление колбас.

По словам технолога Николая Силкина, фарш направляется в производственный цех, где происходит формовка, например, котлет. В термозале выполняются варка, охлаждение и сушка колбас и деликатесов. Затем формируется заказ и отправляется конечному клиенту.

На мясокомбинате изготавливают продукцию из индейки, курицы, перепелов, овец, коз, быков, коров и телят. Для просаливания деликатесной группы используют инъектор и не держат мясо в рассолах долгое время.

Ассортимент органической фермы способен порадовать даже самого взыскательного гурмана. В фирменных магазинах и на полках с органической продукцией в сетевых гипермаркетах можно приобрести не только колбасы и полуфабрикаты, но и сочную говядину, нежную телятину, ароматную баранину, молочную козлятину и органическую птицу.

Зелень в рационе животных насыщает мясо витаминами и микроэлементами, придает ему натуральный яркий цвет. Фермерское мясо травяного откорма менее жирное, содержит меньше калорий и больше полезных белков. В нем на треть меньше холестерина, чем в мясе зернового откорма.

В распоряжении хозяйства — 5500 гектаров собственных залежных земель в Подмосковье. На территории фермы есть не только мясное, но и молочное производство. Предприятие также занимается переработкой овощей и фруктов, выпекает собственные мучные изделия, делает органическое мороженое, выращивает овощи, зелень и ягоды.

На ферме работает лаборатория для контроля качества на всех этапах производства.