Школу № 5 в Хотькове капитально отремонтируют к сентябрю

В Сергиево-Посадском округе на улице Пушкина, 11, продолжаются работы по капитальному ремонту здания школы №5. Подрядчик приступил к обновлению фасада, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы было построено в 1964 году и имеет площадь 4 368 квадратных метров. В настоящее время в нем ведутся работы по устройству полов, монтажу каркаса подвесных потолков, электромонтажным работам, облицовке стен плиткой и устройству инженерных сетей. Также подрядчик выполняет фасадные и кровельные работы.

В планах на капитальный ремонт — внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Предусмотрена модернизация системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.