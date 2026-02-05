В подмосковном Фрязино начали капитальный ремонт дошкольного отделения школы

В городском округе Фрязино стартовали работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Дудкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации министра строительного комплекса региона Александра Туровского, подрядчик приступил к демонтажным работам в здании детского сада по адресу улица Попова, 2б. Площадь здания составляет 856 квадратных метров. Строители планируют обновить кровлю, водосточную систему и инженерные сети. Также в здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят.

Капитальный ремонт идет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Задачи проекта соответствуют целям национального проекта «Семья».

Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года.