В подмосковном детсаду «Ручеек» проведут капитальный ремонт

В 3-м Акуловском проезде городского округа Пушкинский продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. Об этом информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Семья».

На данный момент на площадке задействовано 20 рабочих и 2 единицы техники. Строители ведут внутренние отделочные работы, заменяют устаревшие инженерные коммуникации, работают над фасадом здания. Общая готовность объекта составляет 45%.

Здание детского сада, построенное в 1962 году, ожидает комплексное обновление: замена кровли, водосточной системы, инженерных сетей, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы ведутся во всех групповых помещениях и пищеблоке. Кроме того, изменится внешний вид фасада, а прилегающая территория будет благоустроена. Общая площадь объекта составляет 1050,6 квадратных метров.

Открыть обновленное здание детского сада планируется до конца 2026 года.