В подмосковном Чехове продолжается строительство нового корпуса гимназии

В городе Чехов Московской области продолжается возведение дополнительного корпуса гимназии №2 на 550 мест. Рабочие завершили устройство фундамента будущего спортзала и выполнили тепло- и гидроизоляцию цоколя здания.

На данный момент продолжаются монолитные работы на третьем этаже, скоро приступят к кладке наружных стен. Для этого на объект уже завезли необходимые строительные блоки. Также планируется создание плиты площадью 50 квадратных метров для перехода между новым и основным корпусами гимназии.

Ранее были обустроены проезды и разворотная площадка для спецтехники, а также мойка с обратным циклом обработки воды для колес машин. Инженерные сети, например, трубы холодного водоснабжения, вынесены за пределы стройки и подключены к центральной системе ХВС. Осталось поместить запорную арматуру в специальный колодец.

Проектная вместимость гимназии №2 составляет 750 учеников, однако фактически в ней обучается более 1300 детей. Более 500 из них учатся в две смены. Благодаря новому корпусу планируется перевести всех детей на учебу в одну смену и снизить нагрузку на школу и всю систему образования округа.

Сейчас на стройке трудятся 34 рабочих, инженеров и водителей спецтехники. Они используют башенный кран, поворотный экскаватор, погрузчик и манипулятор. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 15%. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.