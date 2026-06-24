В подмосковной Власихе идет ремонт здания для чайно-кофейной компании

В ЗАТО Власиха полным ходом идет капитальный ремонт здания, которое будет передано крупной чайно-кофейной компании. Помещение ремонтируется по программе «Недвижимость за рубль» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Здание, площадь которого превышает пять тысяч квадратных метров, активно обновляется. В нем уже утеплена кровля, усилены конструкции, ведутся работы по заливке полов и монтажу гипсокартонных перегородок на втором этаже.

По словам предпринимателя Даниила Ковалевского, после укрепления колонн на первом этаже приступят к штукатурке и покраске стен. Летом планируется установка системы теплоснабжения.

Глава городского округа Герман Потапчук встретился с инвестором и специалистами ЖКХ. Он подчеркнул, что создание новых рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы важны для города. Власиха, несмотря на свои размеры и специфику, активно привлекает инвесторов для реализации проектов, позволяющих вовлекать в оборот неиспользуемые объекты и создавать рабочие места. Открытие складских и производственных помещений для чайной компании станет значимым событием для города.