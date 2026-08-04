В подмосковной школе завершается капитальный ремонт

В городском округе Пушкинский, в городе Красноармейске, завершается капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №1. К 1 сентября школа должна быть полностью готова к встрече учеников.

Здание преобразилось внешне: его обшили керамогранитом разных оттенков синего. К концу недели снимут последние строительные леса. Облицовка готова на 90%, осталось отделать только цоколь.

Внутри школы также произошли значительные изменения. В классах докрашивают стены и кладут линолеум, в коридорах, санузлах и на лестницах укладывают светлую плитку. Окна и двери заменили на новые, парты уже завезли. В актовом зале монтируют потолок, а к концу недели доставят оборудование для столовой. Вода и отопление подключены.

Особое внимание уделили системе вентиляции. Раньше в здании ее не было, теперь она монтируется по современным стандартам под руководством Антона Курзенева. После запуска дышать в школе станет намного легче.

Руководитель строительных работ Владимир Андреев отмечает, что фасад готов почти полностью, а внутри школы остались только финальные штрихи.