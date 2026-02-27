В подмосковной школе №9 в Луховицах идет капитальный ремонт

В учебном переулке подмосковных Луховиц полным ходом идут работы по капитальному ремонту здания «Средней общеобразовательной школы №9». Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным и отделочным, как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть задач нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы было построено в 1994 году. Общая площадь школы — более 2 697,2 квадратных метров. В ходе капитального ремонта будут обновлены все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы. Также планируется замена дверей, окон и инженерных коммуникаций. Фасад утеплят, а кровлю заменят.

Особое внимание будет уделено спортзалу: там отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Столовая также ждет обновления — школе поставят новое оборудование для пищеблока. Для обеспечения безопасности школьников модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, планируется закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.