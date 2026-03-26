В подмосковной школе началась масштабная реконструкция

В городе Чехове на улице Чехова, 28 возобновились работы по масштабной реконструкции учебного заведения. Начальник строительного участка подрядной организации Андрей Мамедов сообщил, что в настоящее время рабочие занимаются армированием и стяжкой новых наливных полов.

Стяжка представляет собой основу пола — слой цементно-песчаного раствора, который готовят во дворе школы на специальном оборудовании — пневмонагнетателе. Он объединяет в себе миксер для перемешивания компонентов и компрессор пневматической транспортной линии. С его помощью раствор доставляют в здание и укладывают поверх перекрытий и других слоев.

Параллельно в школе идет капитальный ремонт кровли и фасада. Рабочие демонтируют старые и поврежденные материалы, производят черновую отделку помещений и вентиляцию, вывозят строительные отходы.

В здании заменят оконные блоки и двери, часть сетей электроснабжения и «слаботочки». Модернизируют системы отопления, водоснабжения и канализации, приведут в порядок входную группу. Установят новую мебель и оборудование, создадут доступную среду для инвалидов и маломобильных групп населения.

Территория вокруг школы будет благоустроена и озеленена. Общая площадь учебного заведения — более 1600 квадратных метров. Оно было построено в 1965 году, и с тех пор капитальный ремонт не проводился. Реконструкция школы осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из регионального бюджета.

На объекте работают 26 рабочих и три инженера. Завершить реконструкцию планируется к началу сентября 2026 года.