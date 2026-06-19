В подмосковной школе идет капитальный ремонт

По словам начальника строительного участка подрядной организации «Люкс Строй» Андрея Мамедова, в школе частично меняют изношенные сети электроснабжения и слаботочной системы. Сначала рабочие удаляют поврежденные короба, лотки, кабель-каналы, а затем монтируют современное и надежное оборудование и проводку.

Слаботочная система обеспечит работу средств связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа и контроля доступа.

Также строители обновляют системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Уже демонтировали старые сети, завезли нужные материалы и начали монтировать новые стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также вентиляции.

Готовность всех внутренних инженерных коммуникаций — около 15%. Параллельно проводят внутреннюю отделку помещений, а снаружи ремонтируют фасад — его подготовили примерно на 50%. При этом исторический облик здания полностью сохранят.

Рабочие с нуля реконструируют скатную кровлю: удалили все ее старые конструкции, построили новый бетонный парапет, стропильную систему и обрешетку. Осталось уложить сверху металлочерепицу — ее скоро должны доставить на объект.

В школе заменят оконные блоки и двери, приведут в порядок входную группу. Установят новую мебель и оборудование, создадут доступную среду для инвалидов и маломобильных групп населения. На заключительном этапе работ благоустроят и озеленят дворовую территорию.

Учебное заведение включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета.

Модернизацию проводят 22 рабочих и три инженера. Работы контролирует местная администрация и ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» (ДЗКС). Общая готовность объекта на сегодня — 40%. Закончить реконструкцию планируют к началу нового учебного года — до 1 сентября.